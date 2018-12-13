شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع من أعلى مستوى فى 6 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس من أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، مع نشاط ملحوظ فى عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويظل التراجع محدودا فى ظل صعود أسعار النحاس وهبوط الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.70$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.76$،وسجلت الأعلى عند 14.79$ الأعلى منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، والأدنى عند 14.68$.

حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.5% ، مع صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس بنسبة 0.9% ، لتسجل أعلى مستوى فى أسبوع ، لتقود صعود معظم أسعار المعادن الصناعية ،وسط آمال تحسن مستويات الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن بالعالم" خاصة مع اقتراب بكين من التوصل لاتفاق مع واشنطن ينهي الصراع التجاري بين أكبر اقتصاديين بالعالم.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات تضخم ضعيفة فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر ، زادت الشكوك تجاه استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2019.