شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الحديد بدبى: مصر تنفذ 59% من المشروعات بالمنطقة بـ429 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ريتشارد طومسون، مدير التحرير فى "ميد"، المتخصصة فى أبحاث ودراسات السوق، إن مصر تنفذ أكبر حجم وعدد من المشروعات الكبرى، فى منطقة شمال أفريقيا، بنسبة 59%، وبقيمة بلغت 429 مليار دولار، وجاءت الجزائر فى المركز الثانى، بـ204 مليارات دولار، ثم المغرب بـ62 مليار دولار، ثم تونس بـ26 مليار دولار ثم ليبيا بـ2.3 مليار دولار، لافتًا إلى أن سوق المشروعات التى تنفذ بالمنطقة بلغ 724 مليار دولار، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر ساهم فى دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وإتاحة تنوع هام فى قطاعات الاقتصاد.

وأضاف ريتشارد طومسون، مدير التحرير فى "ميد"، خلال كلمته أمام القمة الثانية للحديد والصلب فى شمال أفريقيا، والتى تنعقد بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر وتشمل مفاعل الضبعة النووى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومترو أنفاق القاهرة، ومجمع التحرير للبتروكيماويات، وتنمية محور قناة السويس، وغيرها تضع مصر كأهم مقصد استثمارى فى المنطقة، مما يتيح العديد فرص الاستثمار وضخ رؤوس الأموال، مؤكدًا أن مصر سوقًا كبيرة ذات حجم سكان يصل إلى 97 مليون مواطن، وذات اقتصاد متنوع.