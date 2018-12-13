شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية شباب الأعمال: إطلاق أجندة أعمال وطنية خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض المهندس شريف الجبلى رئيس جمعية شباب الأعمال، أجندة عمل الجمعية خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الجمعية تعمل على تبنى مبادرات مختلفة لمواجهة التحديات التى تواجه كافة القطاعات الاقتصادية من خلال لجانها النوعية، وكيفية وضع الحلول اللازمة لهذه التحديات من منطلق أجندة وطنية للجمعية.

وأضاف الجبلى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن الجمعية وقعت العديد من بروتوكولات التعاون للاستفادة من أهل الخبرة فى كافة المجالات لصياغة أجندة الأعمال الوطنية، على أن يتم تنظيم مؤتمر سنوى تحت مسمى "مبادرة الأجندة الوطنية" خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن أجندة الجمعية تضم أيضا الاستفادة من صناعات الجيل الرابع، وكذلك العمل على الاستفادة وتنمية الاستثمارات وزيادة الصادرات فى كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.

وأشار الجبلى، إلى أنه يتم العمل حاليا على الربط بين جمعيات الأعمال المختلفة لخلق تمثيل واضح للجمعيات على أرض الواقع.

ولفت إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلا إنه يتم العمل حالياً على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تماشيا مع توجه الدولة ودعم الرئيس السيسى للشركات المصرية للعمل ومنافسة الشركات العالمية فى مجال الطاقة والمتجددة من خلال مشروع باستثمارات 2 مليار جنيه، مضيفا أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة وهو ما يتجلى فى مشروعات البنية التحتية وسوف يظهر هذا مع عام 2030، وهى الرؤية التى تبنتها مصر من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التى أطلقتها الحكومة.

ومن جانبه، طالب أحمد فندى عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، بتأجيل فرض الضريبة العقارية على القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية، كاشفاً عن وجود اعتراضات من قبل الصناع على توقيت فرض الضريبة على المصانع، والتى أقرتها الحكومة فى وقت سابق.

وأشار إلى أن هناك مشاكل عديدة تواجه الصناع فى الفترة الحالية يأتى على رأسها تأخر نظام رد الأعباء، وزيادة أسعار النقل البرى وزيادة تكلفة الشحن البرى من المصانع للموانئ والتى ارتفعت مؤخراً بسبب زيادة أسعار المحروقات، مضيفاً أن توقيت تطبيق الضريبة العقارية على الصناع مع كل تلك المشاكل يؤثر بصورة مباشرة على الصادرات المصرية.

وأكد أن القطاع الخاص يسعى لتفعيل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية بدعم الاقتصاد الوطنى، مطالباً بضرورة مراجعة توقيت فرض الضريبة العقارية بسبب الأعباء التى يتكبدها الصناع.