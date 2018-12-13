شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسن راتب يستعرض مع بعثة البنك الدولى فرص الاستثمار بسيناء والقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة عملاقة على طريق تنمية سيناء والتى كانت استثمار ات الدكتور حسن راتب بداية قوية لها تم اليوم بحث سبل دعم وتنمية الاستثمار فى محافظات شمال سيناء والقناة بحضور بعثة البنك الدولى ومحافظ شمال سيناء اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة ومحافظ الإسماعيلية حمدى عثمان والجهاز الوطنى لتنمية سيناء برئاسة اللواء على عبد الرحمن وذلك مع الدكتور حسن راتب خبير الاستثمار فى سيناء وأول من وضع استثمارات ضخمة فى محافظة شمال سيناء فى خطوة كانت سباقة إيمانا منه بأهمية تنمية سيناء هذا الجزء العزيز من أرض الوطن وأيضا إيمانا منه بأهمية العلم والتعليم فقد انشاء اول جامعة فى سيناء لتكون منارة للعلم والتنوير، وخصص مئات المنح السنوية الدراسية لأبناء سيناء حتى أصبح فى كل بيت فى سيناء خريج لهذه الجامعة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأهالى سيناء فى مشروعات إنتاجية، واليوم وقد أولت الدولة اهتماما بالغا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى سيناء بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد انطلقت مشروعات البنية التحتية والاستثمار وهناك فرص الاستثمار الواعدة فى كل المجالات.

كان اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء عبد الفضيل شوشة واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ود. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء واللواء على عبد الرحمن رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والقيادات من شمال سيناء والإسماعيلية قد استقبلوا صباح اليوم، الخميس، وفد بعثة صندوق البنك الدولى اليوم للتعرف على المشروعات القومية، وبحث سبل دعم وتنمية الاستثمار بسيناء ومدن القناة.

وقام الوفد بزيارة تفقدية للاطلاع على المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بسيناء ومدن القناة والاستماع إلى شرح من القيادات التنفيذية.

ومن المعروف أن د. حسن راتب عاشق لسيناء وأنه أول من قام بمشاريع عملاقة استثمارية واجتماعية وتنويرية بسيناء.

وأكد الدكتور حسن راتب فى كلمته إلى أن سيناء بمساحتها الكبيرة التى تصل لـ 61 ألف كيلو متر مربع، لديها مقومات طبيعية تأهلها للنجاح، مشيرا إلى أن سيناء لديها مقومات تجعلها بعث اقتصادى جديد لمصر.

وأضاف الدكتور حسن راتب إلى أن الله وهب مصر قيادة سياسية تعلم جيدا ما يدور فى سيناء، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بعملية شاملة للقضاء على الإرهاب وفى نفس الوقت عملية البناء والتعمير والتنمية فى أرجاء محافظة سيناء ومدن القناة فى مشاريع عملاقة تُعيد إلى سيناء مكانتها الاستثمارية والاقتصادية المهمة فى أرجاء العالم.

وشرح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فرص التنمية فى شمال سيناء فى مختلف القطاعات التعدينية والصناعية والزراعية والثروة السمكية.

كما شرح اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية فرص التنمية فى الإسماعيلية.