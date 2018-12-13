شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 13-12-2018 والعملة تواصل استقرارها أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الريال السعودى حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات، آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس 13-12-2018، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، وبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع