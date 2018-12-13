"القوى العاملة" تمنح طالبى "كعب العمل" أحقية استخراجه من أى مكتب تشغيل

كتب محمود راغب أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة ، تعليمات لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، بشأن تيسير الخدمات التي تقدم للمواطنين ، خاصة فيما يتعلق باستخراج شهادات القيد "كعب العمل ". وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن التعليمات تقضي بالتنبيه علي مديري مكاتب التشغيل التابعة للمديريات باستخراج "كعب العمل" من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التي يعمل بها العامل ، وذلك إعمالا للضوابط الواردة بدليل الإجراءات في هذا الشأن ، وذلك تيسيرا علي...

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