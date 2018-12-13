شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" الأكثر بشكاوي خدمات الجوال والإنترنت بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة الصادر حديثا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن تصدر شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" قائمة الأكثر شكاوى في كل من خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية وخدمات الإنترنت المتنقلة وذلك بفترة الربع الثالث من العام الجاري .

وأوضح المؤشر وفقا لبيان الهيئة الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية، فقد تصدرت شركة الاتصالات السعودية القائمة.



بينما حلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الإنترنت الثابت من حيث عدد الشكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

ومؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات يوضح بيانات الشكاوى التي تم تصعيدها إلى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

وأظهر المؤشر انخفاضًا في إجمالي الشكاوى المصعدة إلى الهيئة بنسبة 2% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018.

يشار إلى أن المؤشر ذاته كشف وقت سابق عن تصدر شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" قائمة الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية وذلك بفترة الربع الثاني من العام الجاري.