شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: ميناء الملك عبد الله يرفع أداء القطاع اللوجستي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ريان قطب، الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، إن الميناء عند اكتماله سيتمكن من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة، وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.

ولفت في مقابلة مع قناة العربية إلى أن الميناء سيحسن من مؤشر أداء القطاع اللوجستي من مرتبة 49 إلى 25 وذلك عن طريق البنية التحتية، وتحسين الضرائب الجمركية.

وأشار إلى أن ميناء الملك عبدالله سيسهم في استقطاب خطوط الملاحة الصينية والشركات الصينية الراغبة بالتمركز في البحر الأحمر.

وحقق ميناء الملك عبد الله نمواً بنسبة 35% في العام 2018 من ناحية مناولة الحاويات والبضائع المختلفة.

كما يشار إلى أن الطاقة الحالية للحاويات هي عند 3 ملايين حاوية، ومن المستهدف الوصول إلى 5 ملايين حاوية في العام 2019.

أما بالنسبة للبضائع السائبة فتبلغ سعتها 3 ملايين حاوية، ومن المستهدف الوصول إلى 9 ملايين حاوية العام المقبل.

وأكد قطب أنه ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لتطوير قطاع اللوجستية وفق رؤية 2030 وسيصبح منصة لوجستية على البحر الأحمر.