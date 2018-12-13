شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية يبدأن استخدام عملة رقمية في تسويات خارجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مبارك راشد المنصوري، محافظ المركزي الإماراتي، أن السعودية والإمارات بدأتا استخدام عملة رقمية في تسويات عابرة للحدود قامتا بالاشتراك في تطويرها مؤخرا.

وتابع في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي إن البنك المركزي الإماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطارعمل تشريعي وتنظيمي، بحسب العربية نت.

ويأتي ذلك تأكيدا لما صرح به المنصوري في ديسمبر الماضي حيث قال إن الإمارات تعمل مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين.

وعلى ذات الصعيد، كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مايو الماضي عن البدء في الأعمال الفنية لمشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية مع دولة الإمارات.

وكان يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، قد توقع في تصريحات سابقة أن يتم تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع العملات الرقمية مثل "بيتكوين" وغيرها في العام 2018.

ومشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية، وهي عملة مشفرة مدعومة بالنقد تصدر فقط من البنوك المركزية، وسوف يتم استخدامها بشكل تجريبي لعدد محدود من أنواع المدفوعات التي تتم بين البنوك المركزية أو البنوك التجارية المشاركة، وليست لاستخدام الأفراد.