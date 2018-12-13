شكرا لقرائتكم خبر عن 12 منفذا جديدا لبدء المرحلة الثانية من رد الضريبة المضافة للسائحين بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية عن اكتمال كل الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن النظام يشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً استكمالاً للمرحلة الأولى التي بدأ تشغيلها الشهر الماضي.

وبحسب البيان فإن منافذ المرحلة الثانية هي:"مطارات العين، وآل مكتوم، ورأس الخيمة، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، إضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي".

وكشفت شركة "بلانيت" المكلفة من قبل الدولة بالإمارات بمهمة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في نهاية الشهر الماضي عن تخصيص 12 منفذا ضمن المرحلة الأولى لرد تلك الضريبة والتي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

وبدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل منتشرة في كل أنحاء الدولة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.