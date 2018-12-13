شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر البتكوين أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 3390.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 3635.00، يدعمه الضغط السلبي الذي يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديمه، إلى جانب سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 3000.00 وتمتد إلى 2500.00 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط