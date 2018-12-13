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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، وبما أن السعر دون 0.7277، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر نحو 0.7437 كهدف تصحيحي تالي، بينما تتواجد الأهداف السلبية المتوقعة عند 0.7080 ثم 0.7020.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7277
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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