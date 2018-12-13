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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي والأنظار على تصريحات ماريو دراغى والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالفترة الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، ليسجل مؤشر السوق الرئيسي أعلى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار المعنويات المرتفعة وسط آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وتجديد الثقة فى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ، وتظل المكاسب محدودة مع ترقب المستثمرين تصريحات ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر يومي منذ نيسان/أبريل الماضي.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالفترة الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، ومع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.
تظل معنويات المستثمرين مرتفعة ،وسط آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد تأكيد مسؤولي البلدين المضي قدما فى المحادثات بهدف التوصل لاتفاق تجاري شامل.
وفى المملكة المتحدة ، انتصرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على خصومها فى حزب المحافظين "الحزب الحاكم" فى تصويت لسحب الثقة ، بعدما صوت لصالحها 200 من نواب الحزب مقابل 117 عضو ، بما يعادل نسبة 63% من الأصوات.
وتظل مكاسب الأسهم حتى الآن محدودة مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع السياسة النقدية الأخير خلال 2018 للبنك المركزي الأوروبي ، وتصريحات ماريو دراغى محافظ البنك.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3 % ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.55% ،بقيادة شركات السلع الأولية.
ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.
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