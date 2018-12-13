شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري وهبوط الدولار يكبح الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس بصدد تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ، ويكبح الخسائر تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,243.75$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,246.05$،وسجلت أعلى مستوي 1,246.73$ ، وأدنى مستوي 1,243.66$.

حققت أسعار الذهب الأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

تراجع الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تزايد آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد تأكيد مسؤولي البلدين المضي قدما فى المحادثات بهدف التوصل لاتفاق تجاري شامل.

وتراجع الطلب أيضا بعد تجديد الثقة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، فى خطوة مهمة فى طريق سعي ماي فى تمرير اتفاق الانفصال الأخير مع الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان البريطاني.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، والتي عززت الشكوك تجاه إمكانية استمرار الاحتياطي الاتحادي فى رفع أسعار الفائدة خلال 2019.