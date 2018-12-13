أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات على انحسار التوترات التجارية الأمريكية الصينية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:21 مساءً, 13 ديسمبر 2018 م المناطق - واس ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولار للبرميل بارتفاع 21 سنتا أو ما يعادل 0.4% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولار للبرميل بزيادة عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2%.

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