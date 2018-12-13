شكرا لقرائتكم خبر عن الأحصاء: 84 % نسبة السعوديين في منشآت النفط والغاز والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم نتائج "مسح النشاط الصناعي لعام 2017م" الذي تصدره الهيئة للمرة الأولى ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة التي بدأت منذ مطلع العام الماضي

وأظهرت نتائج مسح النشاط الصناعي أنَّ عدد المنشآت الصناعية بلغ (112,785) منشأةً، يعمل فيها 31 % سعوديون.

وبحسب النتائج فقد تجاوزت النفقات التشغيلية للمنشآت الصناعية نحو (484.712 مليون) ريال سعودي فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصناعية عام 2017م نحو (1,516,844,817,326) ريالًا سعوديًّا وكشفت نتائج مسح النشاط الصناعي أن نسبة العاملين السعوديين في منشآت النفط الخام والغاز الطبيعي بلغت 84 % يليها منشآت الصناعة التحويلية الأخرى حيث بلغت 80 % يليها منشآت فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة حيث بلغت 78 % من اجمالي العاملين السعوديين في المنشاة الصناعية.

وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء نتائج هذا المسح وغيره عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa بصيغ معلوماتية مختلفة تسهيلا على الباحثين والدارسين وأصحاب القرار للاستفادة من البيانات وتحليلها كما توفر الاستمارات البحثية الميدانية .