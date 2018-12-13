شكرا لقرائتكم الاتصالات والعقارات أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 23:31

< حققت 53 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 20 شركة من أصل 38 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، واستقرت 6 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 587 بليون ريال بخسارة 2.8 بليون ريال نستبها 0.47 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد تراجعا في معدلات الأداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 32 في المئة الى 153 مليون ريال في مقابل 225 مليون ريال لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 39 في المئة الى 4.4 مليون سهم، في مقابل 7.2 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 41 في المئة الى 5243 صفقة في مقابل 5460 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم الثالث، وخسر 0.46 في المئة تعادل 48.58 نقطة هبوطاً الى 10433.56 نقطة في مقابل 10482.14 نقطة اول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 22.41 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من أصل 11 تشملها البورصة القطرية، تصدرها مؤشر الاتصالات الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 2.1 في المئة الى 1038 نقطة.

وسجل مؤشر العقارات ثاني أكبر خسارة نسبتها 1.63 في المئة الى 2157 نقطة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة نسبتها 0.53 في المئة، ثم مؤشر العائد الاجمالي الهابط بنسبة 0.46 في المئة.

وحقق مؤشر المصارف خامس أكبر خسارة نسبتها 0.35 في المئة الى 3841 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر الخدمات بزيادة نسبتها 0.17 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر التأمين 0.10 في المئة الى 3115 نقطة.