شكرا لقرائتكم مؤشرات بورصة «الكويت» الثلاثة «حمراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 23:37

سجلت بورصة الكويت خلال جلسة أمس تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المنفذة، اذ هبطت القيمة المتداولة الى 16 مليون دينار في مقابل 20 مليونا لليوم السابق، بنسبة تراجع 20 في المئة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة أمس بنسبة 5 في المئة الى 89 مليون سهم في مقابل 84 مليون سهم اول من أمس، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 10 في المئة، الى 3814 صفقة في مقابل 4238 صفقة.



أما عن أداء مؤشرات البورصة، فنجد استقرار مؤشرات البورصة الثلاثة في المنطقة الحمراء، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة بلغت 0.46 في المئة تعادل 21.84 نقطة هبوطا الى مستوى 4720.50 نقطة في مقابل 4742.34 نقطة لليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 0.35 في المئة تعادل 18.79 نقطة الى 5388.07 نقطة في مقابل 5406.86 نقطة وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38 في المئة تعادل 19.85 نقطة هبوطا الى 5151.46 نقطة في مقابل 5171.31 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «صناعات» في صدارة الأسهم الرابحة بتحقيقه أكبر زيادة نسبتها 0.61 في المئة الى 164 فلسا، من تداول 3.3 مليون سهم، قيمتها 539 الف دينار، نُفذت من خلال 90 صفقة.

وسجل سهم «برقان» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.72 في المئة، وصولاً إلى 285 فلسا، من تداول 2.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 637 الف دينار، نُفذت من خلال 110 صفقات، تلاه سهم «خليج ب» بخسارة نسبتها 1.45 في المئة هبوطا الى 272 فلسا.

وحقق سهم «وطني» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 1.99 مليون دينار، تراجع سعره خلالها الى 833 فلسا بنسبة تراجع 0.48 في المئة.