شكرا لقرائتكم شركتان مصريتان تبنيان سداً في تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دار السلام، القاهرة - رويترز | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 21:30

وقعت تنزانيا اتفاقاً مع «شركة السويدي اليكتريك» و «المقاولون العرب» المصريتين لبناء سد ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية بقيمة 3 بلايين دولار في موقع تراث عالمي، في مشروع من شأنه أن يرفع طاقة توليد الكهرباء في تنزانيا إلى أكثر من مثليها.



وقالت «السويدي اليكتريك» في بيان إلى بورصة مصر أمس إنها وقعت و»شركة المقاولون العرب» عقداً لتصميم وتوريد وإنشاء سد ومحطة توليد كهرومائية في تنزانيا. وأضافت أن المشروع تموله حكومة تنزانيا، ومن المتوقع تنفيذه خلال 36 شهراً، تبدأ بعد 6 أشهر من استلام وتجهيز موقع العمل.

وذكرت «السويدي» أن إنتاج الطاقة من مشروع سد تنزانيا سيبدأ بحلول نيسان (أبريل) 2022. ويواجه المشروع معارضة من المدافعين عن البيئة الذين يقولون إن تشييد سد على نهر ينساب عبر محمية سيلوس، المشهورة بالأفيال ووحيد القرن الأسود والزراف وكثير من الأنواع الأخرى، قد يؤثر في الحياة البرية ومواطن هذه الحيوانات. وقال وزير الطاقة ميدارد كاليماني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أمس إن المحطة الكهرومائية ستعمل بطاقة 2115 ميغاوات، ووصفه بأنه «مشروع سد ضخم للغاية». ووقع ممثلون عن شركة الكهرباء التنزانية الحكومية وشركتي السويدي والمقاولون العرب الاتفاق بحضور رئيس تنزانيا جون ماجوفولي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وقال ماجوفولي إن تمويل المشروع بالكامل سيكون من الضرائب، مضيفاً أن إيرادات الضرائب الشهرية زادت من 850 بليون شلن (370.37 مليون دولار) قبل توليه السلطة نهاية عام 2015 إلى 1.3 تريليون شلن في المتوسط في عهده. وأضاف: «عندما طلبنا تمويلاً لهذا المشروع، رفضت المصارف منحنا المال، لكن بفضل تحسن تحصيل الضرائب أصبحنا قادرين على تمويل هذا المشروع باستخدام مواردنا الذاتية».

وقالت «السويدي اليكتريك» إن «المقاولون العرب» ستحوز 55 في المئة من المشروع، بينما تحوز «السويدي» 45 في المئة منه. وسعى ماجوفولي إلى تبديد المخاوف المتعلقة بالبيئة، قائلاً إن تنزانيا خصصت 32.5 في المئة من إجمالي أراضيها لتكون محميات. وقال: «سيصبح السد مصدراً رئيسياً للمياه، وستقلل الكهرباء الرخيصة التي سينتجها السد عدد الأشخاص الذين يقطعون الأشجار للحصول على خشب يستخدم كوقود».