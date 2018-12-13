شكرا لقرائتكم ترامب: من الحماقة أن يرفع مجلس الاحتياط الفائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن – رويترز | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 03:11

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن من الحماقة أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع المقبل». وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز: «ماذا يمكن أن أقول؟ كما تعلمون يوجد مسؤول في مجلس الاحتياط، وإذا فعلوا ذلك سأشعر بإحباط وأعتقد أن الكثيرين سيشعرون بالإحباط»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تخوض بعض النزاعات التجارية وتحرز انتصارات».



وتابع: «أعتقد أن رئيس مجلس الاحتياط جاي باول شخص رائع، ويحاول فعل ما يرى أنه الأفضل، ولكن اختلف معه إذ يتحرك بشكل أعنف بكثير من اللازم».

وشدد ترامب على أن «الصين تشتري كميات هائلة من فول الصويا، وعادت إلى السوق بقوة»، مشيراً إلى احتمال عقد «اجتماع آخر لكبار المسؤولين من الجانبين، وإذا تطلب الأمر سأعقد اجتماعاً آخر مع الرئيس شي جينبينغ الذي تربطني به علاقة جيدة جداً».

ورداً على سؤال عن فرض رسوم جمركية على السيارات من اليابان والاتحاد الأوروبي، قال ترامب: «الأمر يعتمد على أدائنا في المفاوضات التجارية، فإذا لم يكن الأداء جيداً، فهذا أحد الخيارات المتاحة لنا». وأضاف: «نجري محادثات جيدة جداً مع الاتحاد الأوروبي واليابان، وبدأت هذه المفاوضات بالفعل كما تعلمون».

وعما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو ركود، قال: «اعتقد أننا في وضع جيد جداً، وشركاتنا في وضع جيد، وإذا تصرف مجلس الاحتياط بشكل منطقي وعقلاني اعتقد أننا سننطلق بقوة».

إلى ذلك أعلن مسؤول في إدارة ترامب أن الصين أشارت إلى أنها ستخفض الرسوم الجمركية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة. وأضاف أن واشنطن ما زالت تنتظر التوثيق الرسمي لهذا الخفض والتفاصيل ذات الصلة بتوقيت الإجراء.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه نظراً إلى حساسية الموضوع، تقارير صدرت في وقت سابق عن وسائل إعلام ومسؤولين تنفيذيين في قطاع السيارات حول أن نائب رئيس الوزراء الصيني أبلغ مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية بخفض الرسوم الجمركية خلال مكالمة هاتفية صباح أول من أمس.