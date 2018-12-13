شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشري «البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 23:28

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاعه لليوم الثاني بنسبة بلغت 0.18 في المئة تعادل 2.33 نقطة، صعودا الى مستوى 1320.22 نقطة في مقابل 1317.89 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2018 الى 0.86 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 1.16 في المئة ما يعادل 9.85 نقطة الى 855.40 نقطة في مقابل 845.55 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 21. في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 1.43 مليون سهم في مقابل 4.95 مليون سهم بنسبة تراجع 71 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 435 الف دينار في مقابل 1.17 مليون دينار اليوم السابق بنسبة تراجع 63 في المئة، نفذت من 57 صفقة في مقابل 90 صفقة بنسبة تراجع 37 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 12 شركة، ارتفعت أسهم شركتين، وتراجعت شركة واحدة، واستقرت أسعار 9 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.09 بليون دينار بزيادة 14.2 مليون دينار نسبتها 0.18 في المئة.

وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 225 الف دينار بحريني، شكلت 44 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 561 الف سهم، نفذت من خلال 14 صفقة.

وحل بنك البحرين الوطني في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 136 الف دينار، نسبتها 27 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 227 مليون سهم، نُفذت من خلال 2 صفقة.

وجاءت البحرين للاتصالات (بتلكو) ثانية بقيمة أسهم متداولة بلغت 88 ألف دينار، نسبتها 17 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 337 الف سهم، نُفذت من خلال 8 صفقات.