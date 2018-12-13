شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة تتوقع تسارع نقص معروض النفط العالمى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، إن سوق النفط العالمية قد تتحول إلى العجز فى وقت أقرب من المتوقع بفعل اتفاق الإنتاج بين أوبك وروسيا وآخرين وقرار كندا خفض المعروض.

وأبقت الوكالة التى مقرها باريس على توقعها لنمو الطلب العالمى على النفط فى 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا، دون تغير عن تقديرات الشهر السابق وقالت إنها تتوقع نموا قدره 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقد يقوض عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمى الناشئ عن توترات التجارة الأمريكية الصينية استهلاك النفط فى العام القادم، وذلك مع تسارع فى نمو المعروض.

وقالت وكالة الطاقة "بالنسبة للعام 2019، يظل توقعنا لنمو الطلب عند 1.4 مليون برميل يوميا حتى مع تراجع أسعار النفط كثيرا منذ ذروة أوائل أكتوبر.

"بعض الدعم الناتج عن انخفاض الأسعار سيبطله ضعف النمو الاقتصادى عالميا، لاسيما فى بعض الاقتصادات الناشئة."

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الأسبوع الماضى مع روسيا وسلطنة عمان ومنتجين آخرين على خفض إنتاج النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا من يناير لكبح تنامى مخزونات الوقود غير المستخدمة.

وقالت وكالة الطاقة إن قرار حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية بإجبار منتجى النفط على كبح المعروض سيفضى إلى أكبر خفض فى إنتاج الخام العام القادم.

وتراجع سعر النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية ربع السنة الحالى إلى حوالى 61 دولارا للبرميل من ذروة أربع سنوات قرب 87 دولارا فى أوائل أكتوبر.