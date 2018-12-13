شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اليورو بفعل انفراجة فى أزمة إيطاليا والأنظار على المركزى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع اليورو بشكل طفيف فى المعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما قالت إيطاليا إنها ستخفض خطط الإنفاق العام فى خلافها مع الاتحاد الأوروبى لكن حالة من الحذر سيطرت على المتعاملين قبيل اجتماع البنك المركزى الأوروبى.

وكانت الأجواء إيجابية فى مجملها فى بداية اليوم بفعل مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتوقعات بأن الصين ستزيد دعم اقتصادها المتباطئ.

وامتد أثر ذلك إلى العملات حيث زاد الدولار الاسترالى 0.3 %.

ويعتبر الدولار الاسترالى مقياسا للإقبال على المخاطرة والتوقعات الاقتصادية للصين.

وزاد اليورو 0.2 % إلى 1.1394 دولار، وجرى تداول العملة الموحدة فى نطاق بين 1.16 و1.12 دولار معظم الوقت منذ أغسطس.

وواجه مؤشر الدولار ضغوطا فى الأسابيع القليلة الماضية بعد ارتفاع لثمانية أشهر، حيث خفض المستثمرون توقعاتهم لمزيد من التشديد النقدى من جانب مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) خلال العام المقبل إلى جانب مؤشرات على انحسار النزاع تجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.1 % إلى 96.945.

وكان الجنيه الاسترلينى محط أنظار بعدما تغلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على محاولة للإطاحة بها من رئاسة حزب المحافظين بسبب الاستياء من خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد ارتفاعه قبل إعلان نتيجة اقتراع حجب الثقة، لم يطرأ تغير يذكر على الاسترلينى بعد إعلان النتيجة لأن اجتياز ماى الاقتراع بهامش ضئيل نسبيا يظهر حجم المعارضة التى مازالت قائمة لاتفاق انفصال بريطانيا الذى توصلت إليه ماى مع الاتحاد الأوروبي.

وزاد الاسترالينى 0.4 % إلى 1.2676 دولار.

ونزل الين 0.2 % إلى 113.455 ين للدولار بدعم من معنويات إيجابية فى آسيا أثرت على العملة التى يشتريها المستثمرون فى أوقات الأزمات السياسية، وأبقى المركزى السويسرى على سياسته النقدية بالغة التيسير فى اجتماعه كما كان متوقعا. ولم يطرأ تغير يذكر عل الفرنك السويسرى.