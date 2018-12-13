شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: الصحراء الغربية بها مياه جوفية تكفى مصر 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فاروق البارز الخبير الدولى فى علوم الفضاء عضو المجلس الاستشارى العالمى برئاسة الجمهورية، إن المياه الجوفية بالصحراء الغربية تكفى مصر لـ100 عام، بشرط استخدامها بطريقة رشيدة.

وأشار فاروق خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الخميس، بعنوان: "الاستثمار فى مستقبل مصر.. أفق تعمير الصحراء"، إنه بدأ دراساته على الصحراء الغربية من خلال التصوير الفضائى منذ عام 1973، حيث كان هناك اهتمام كبير للرئيس السادات بتعمير الصحراء.

وقال العالم الدولى، إن الإنسان المصرى لا يستطيع العيش بعيدا عن نهر النيل، لذا ظهرت فكرة ممر التنمية وهو تنمية لخط موازى لغرب النيل مربوطين بمسار موازى.

وأظهرت الدراسات إن دلتا النيل الحالية عمرها 1 – 6 ملايين عام فقط، حيث تحركت الدلتا مع تحرك قارة أفريقيا بالكامل وابتعادها عن خط الاستواء، مشيرا إلى أنه منذ حوالى 6 ملايين عاما كانت منطقة الصحراء الغربية منطقة أمطار غزيرة.

وقال الباز إنه ظل 13 عاما يحاول إقناع وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بدراسة منطقة الصحراء الغربية، وإقامة زراعات على المياه الجوفية، ولكنه رفض تماما إنفاق أموال فى "الأراضى الصفراء".