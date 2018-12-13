شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: توقيع اتفاقية موانئ دبى قريبا.. والقيادة السياسية للبلدين تدعم الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع المنطقة الاقتصادية لاتفاقية الشراكة مع مجموعة موانئ دبى العالمية قريباً، لإنشاء شركة لتطوير 45 كيلومتر مربع بالمنطقة الصناعية فى العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الدراسات والمباحثات الفنية الخاصة بمشروع السخنة العالمى، بعد تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة المشروع.

وأكد الفريق مميش فى بيان له اليوم الخميس، على اهتمام القيادة السياسية فى الدولتين مصر والإمارات ودعمهم لهذا المشروع الضخم الذى يجعل من منطقة السخنة مركز لوجستى عالمي، ويحقق رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء عدد من المصانع فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى صناعات مواد البناء والأقمشة والمنسوجات والصناعات الغذائية وصناعة الإلكترونيات وقطع غيار السيارات .

من جهة، أخرى نفى الفريق مميش ما ينشر من أخبار على بعض المواقع الإخبارية العربية ومواقع التواصل الاجتماعى عن عملية استحواذ موانئ دبى لمشروعات المنطقة الاقتصادية أو إلغاء الشراكة مع موانئ دبى ،مؤكداً على سير المفاوضات بشكل طبيعى وبخطى ثابتة لافتاً إلى أن التأنى مطلوب والدراسة والبحث من الألويات بما يحافظ على مصلحة الطرفين.

كما نفى الفريق أى اجتماعات تمت مؤخراً بين موانئ دبى ونائب رئيس هيئة قناة السويس، مؤكداً على عدم اختصاص أى شخص بهذا الموضوع سوى إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السوس وعدم ارتباط هيئة قناة السويس بأية موضوعات تقع فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبار أنها هيئة مستقلة، عن هيئة قناة السويس واختلاف أهداف واختصاصات كل منهما.

وأهاب الفريق مميش المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية بتحرى الدقة فى نشر الأخبار والبيانات تلك التى تخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضرورة مراعاة مصلحة الدولة باستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.