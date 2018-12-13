شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 12974، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 2139 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 13021 نقطة.

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 675 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1687 نقطة.