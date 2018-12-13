الان تتابع وكالة الطاقة: مخزونات النفط التجارية بالدول المتقدمة ارتفعت 5.7 مليون برميل في أكتوبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن مخزونات النفط التجارية بالدول المتقدمة ارتفعت 5.7 مليون برميل، في أكتوبر، متجاوزة متوسط 5 سنوات، مضيفة أن إنتاج “أوبك” من النفط الخام زاد 100 ألف ب/ي إلى 33.03 مليون ب/ي في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوكالة أن سوق النفط العالمية قد تتحول إلى العجز في وقت أقرب من المتوقع يفعل اتفاق الإنتاج بين أوبك وروسيا وآخرين وقرار كندا خفض المعروض.

وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميا، دون تغير عن تقديرات الشهر السابق، وقالت إنها تتوقع نموا قدره 1.3 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

وقد يقوض عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي الناشئ عن توترات التجارة الأمريكية الصينية استهلاك النفط في العام المقبل، وذلك مع تسارع في نمو المعروض.

وقالت وكالة الطاقة: “بالنسبة للعام 2019، يظل توقعنا لنمو الطلب عند 1.4 مليون برميل يوميا حتى مع تراجع أسعار النفط كثيرا منذ ذروة أوائل أكتوبر الماضي”.

مضيفة أن: “بعض الدعم الناتج عن انخفاض الأسعار سيبطله ضعف النمو الاقتصادي عالمياً، لاسيما في بعض الاقتصادات الناشئة”.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اتفقت، الأسبوع الماضي، مع روسيا وسلطنة عمان ومنتجين آخرين على خفض إنتاج النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا من يناير المقبل، لكبح تنامي مخزونات الوقود غير المستخدمة.

وقالت وكالة الطاقة إن قرار حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية بإجبار منتجي النفط على كبح المعروض سيفضي إلى أكبر خفض في إنتاج الخام العام القادم.

وتراجع سعر النفط بمقدار الثلث تقريبا، منذ بداية ربع السنة الحالي إلى حوالي 61 دولاراً للبرميل من ذروة أربع سنوات قرب 87 دولاراً في أوائل أكتوبر تشرين الأول.