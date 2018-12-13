شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصال" تطلق برنامج تنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع "إيتيدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة اتصال، عن إطلاق برنامج جديد لتنمية صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "eExport" وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

يأتى البرنامج ليتماشى مع التوجه الاستراتيجى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتشجيع الشركات المصرية المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، وزيادة فرص الشراكة والاستثمار بين الشركات المصرية ونظيراتها فى خارج مصر، وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج وجهود منظمات المجتمع المدنى العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتم تنظيم ملتقى للشركات للتعريف بالبرنامج بمقر هيئة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالقرية الذكية، وذلك بحضور مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أحمد السبكى نائب رئيس الهيئة، والدكتور حازم الطحاوى رئيس مجلس إدارة "اتصال"، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لاتصال، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء اتصال.

وأكدت مها رشاد، خلال اللقاء على أن الهيئة تستهدف دعم برنامج "eExport" الذى أطلقته اتصال لتشجيع الشركات على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة عملائها فى الخارج من خلال التواصل مع وكلاء الأعمال والشركات المتخصصة فى حلول المبيعات بالأسواق المستهدفة، مشيرة إلى الدور الذى لعبته الهيئة فى تحسين الصورة الذهنية عن بيئة الأعمال فى مصر، وتحسين ترتيب وضع مصر فى التقارير العالمية لمقاصد خدمات تكنولوجيا المعلومات.

شهد اللقاء أيضاً إلقاء الضوء على العوامل التى دفعت إلى تصميم البرنامج وأبرز النتائج التى تم تحقيقها فى المرحلة الاسترشادية منه التى تم إطلاقها عام 2017، وتقديم أفضل الممارسات والدروس المستفادة منها.

وأعلنت "اتصال" خلال اللقاء عن الإطار الجديد للبرنامج والذى تقوم من خلاله المنظمة بالتعاقد مع شركات فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لتسويق وبيع المنتجات أو الخدمات التى تقدمها الشركات أعضاء اتصال، على أن تقوم الشركة العضو باختيار المسوق الأنسب لنشاطها ونوعية المنتجات أو الخدمات التى يمكن أن تقوم بتصديرها.

وكشف المهندس حسام مجاهد، عن أن "اتصال" كانت قد توصلت إلى قائمة مختصرة من 3 شركات مبيعات فى أوروبا والولايات المتحدة، تم اختيارها من ضمن 23 شركة تقدمت للاشتراك فى البرنامج، وقد تم الاختيار بواسطة لجنة وطبقاً للقواعد والمعايير المحددة مسبقاً بواسطة لجنة إدارة المشروع، مشيرا إلى أنه يمكن التوسع فى مزيد من الأسواق الخارجية من خلال تدبير تمويل إضافى فى حال نجاح المرحلة الأولى من البرنامج.

وقامت "اتصال" بتشكيل لجنة مشتركة مع "ايتيدا" تضم كافة الأطراف المعنية وممثلى الشركات الأعضاء باتصال تم من خلالها تحديد دعم تكلفة النشاط بنسبة تبدأ بـ 75% وحتى 25%.

وأكد الدكتور حازم الطحاوى، أن برنامج تشجيع التصدير هو أحد محاور العمل الرئيسية لاتصال خلال الفترة القادمة، حيث إنه يتفق مع التوجه الاستراتيجى للدولة لتشجيع التصدير والوصول للأسواق الدولية.