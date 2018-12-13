شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين طارق شامخ نائبا للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على تعيين المهندس طارق محمد عبد العال شامخ نائباً للرئيس التنفيذى للشئون الفنية. وكانت الشركة المصرية للاتصالات WE، قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2018، بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 17.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 32% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو فى إيرادات خدمات الإنترنت بمقدار 45%، كما ساهمت الاتفاقية المبرمة مع بهارتى بمبلغ 1.6 مليار جنيه.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين طارق شامخ نائبا للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .