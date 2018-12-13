الذهب يرتفع 100 قرش وعيار 21 يسجل 623 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 13-12-2018، بقيمة جنيه واحد فقط ليسجل عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة المصرى 623 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى: سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 534 جنيها سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 623 جنيها للجرام سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 712 جنيها سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4984 جنيها سعر أوقية الذهب : 1247 دولارا وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية ل"الخليج 365"، إن سوق الذهب يشهد حالة من الهدوء التام فى عملية البيع رغم استقرار الأسعار طوال الأيام الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن الزيادة الطفيفة فى سعر الذهب بسوق الصاغة جاءت عقب تحرك الذهب العالمى بنسبة 014% .

سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب أسعار الذهب فى مصر تتأثر بصورة مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، ويرتبط سعر الذهب العالمى بأى تغيرات تشهدها العملات الرئيسية وخاصة الدولار والذى يعتبر مؤشرا لحركة الذهب فى البورصات سعر الذهب فى مصر ربما يشهد بعض التفاوت الطفيف بقيم تترواح ما بين جنيه إلى جنيهين من تاجر إلى آخر، لكن سعر مصنعية الذهب تشهد تفاوتا ملحوظا وترتفع جدا فى أطقم الذهب الكاملة.

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