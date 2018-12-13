شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم مع "شلمبرجير" العالمية لتدريب العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع بال كبسجارد رئيس شركة شلمبرجير العالمية الذى يزور مصر حالياً بحضور المهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لمصر وشرق المتوسط بشركة شلمبرجير حيث تم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة خلال فترة تواجدها فى مصر البالغة 80 عاماً.

وأكد الملا، فى بيان صحفى اليوم الخميس، خلال اللقاء على أهمية دور الشركات العالمية الكبرى فى النجاحات التى تحققت فى قطاع البترول وتدريب الكوادر المصرية واستيعاب التكنولوجيات الحديثة المتطورة التى تمثل حجر الزاوية فى قدرة القطاع على مواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى أنه تم استعراض مشروع التطوير والتحديث والذى يتم تنفيذه حالياً فى قطاع البترول ودور شركة شلمبرجير فى دعم هذا المشروع.

تفقد الملا وكبسجارد، أحدث مجمع للشركة والذى يشمل أحدث التكنولوجيات فى مجال الصيانة وتجهيز العمليات لأنشطة خدمات البترول وورش عمل ومعامل وتسهيلات آخر ى مختلفة فضلاً عن الصيانة والتدريب والذى يعد من أكبر مجمعات شركة شلمبرجير على المستوى العالمى والذى تم تنفيذه فى مدينة 6 أكتوبر.

أشار وزير البترول إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون مع شلمبرجير خاصة فى مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والمشروع الضخم الذى يتم تنفيذه حالياً بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالإضافة إلى اتاحة فرص لشباب المهندسين والفنيين بقطاع البترول لصقل مهاراتهم الفنية والإدارية والتوعية بمبادئ السلامة والصحة المهنية فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء الكوادر البشرية لتحمل مسئوليات وتحديات المستقبل.

ومن جانبه أكد رئيس شلمبرجير العالمية أن تحسين مناخ الاستثمار والمصداقية فى التعامل من جانب وزارة البترول مع شركائها الاستراتيجيين كان له أكبر الأثر فى نجاح قطاع البترول فى جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات كبرى لأنشطة الإنتاج والتكرير فى توقيتات زمنية قياسية تؤكد على التنسيق التام بين قطاع البترول وشركائه، مشيراً إلى فخر الشركة بالـ 80 عاماً التى قضتهم فى مصر والتعاون الوثيق مع شركات قطاع البترول وإقامة شراكات إيجابية، مؤكداً على استمرار زيادة أنشطتها خلال الفترة القادمة فى ظل النمو المضطرد الذى تشهده صناعة البترول والغاز المصرية حالياً.

وأكد كريم بدوى على أهمية الدور الذى ستلعبه مصر كمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والزيت الخام بما تمتلكه من مقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور وأن هناك مشروعات مستقبلية مع قطاع البترول بهدف تحويله إلى قطاع رقمى وتنفيذ بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، مؤكداً على التزام الشركة بتطبيق أحدث التكنولوجيات والكفاءة فى الأعمال المشتركة.

وعلى هامش الزيارة شهد المهندس طارق الملا وبال كبسجارد توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك حيث تقوم شلمبرجير بموجب الاتفاقية الأولى بتنفيذ برامج تدريبية متنوعة عملية ونظرية للمهندسين والجيولوجيين من طلبة الجامعات وحديثى التخرج والتعيين تشمل تطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال السلامة والصحة المهنية للعمل على تطوير وتحسين أداء ونشر وتحفيز الوعى به وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، وقع المذكرتين عن قطاع البترول المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وعن شركة شلمبرجير المهندس كريم بدوى.

وتهدف مذكرة التفاهم الثالثة إلى دعم التعاون بين شركتى بتروجت وشلمبرجير فى مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات خاصة فى مجالات تصنيع المعدات الاستاتيكية وتسهيلات الإنتاج المبكر وقام بتوقيعها المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس كريم بدوى عن شركة شلمبرجير.