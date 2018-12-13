استقرار أسعار الذهب لليوم الخامس على التوالي

اليوم الجديد - ألاء هيكل

تواصل أسعار الذهب استقرارها في سوق الصاغة لليوم الخامس على التوالي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس.

وعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق المصري.

وسجل الذهب عيار «21» 622 جنيهًا، وعيار «18» 533 جنيهًا، فيما سجل عيار «24» 711 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 4979.

بينما جاءت أسعار العملات كالتالي، سجل سعر الدولار الأمريكي، 17.78 للشراء، و17.88 للبيع، كما سجل سعر اليورو 16.00 للشراء، و20.26 للبيع، والجنيه الإسترليني 22.18...