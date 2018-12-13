وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم مع منطقة عجمان الحرة بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية

دبي - الخليج 365 :

في إطار جهودها المستمرة لمتابعة ضمان التزام مختلف الجهات الحكومية في الدولة بالالتزامات والاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وقعت وزارة المالية مؤخرا في مقرها بدبي مذكرة تفاهم مع منطقة عجمان الحرة بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعن منطقة عجمان الحرة سعادة فاطمة محمد سالم مدير عام المنطقة بالتكليف، وحضر توقيع المذكرة عدد من المسؤولين في الجهتين. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة وبين الجهات الحكومية المختصة في مختلف الإمارات فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد.

وتعليقاً على ذلك؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري أن توقيع مذكرة التفاهم مع منطقة عجمان الحرة بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية يعكس حرص وزارة المالية على ضمان امتثال كافة الجهات والهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة، وعلى تطبيق أعلى المعايير العالمية المعتمدة للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وأضاف سعادة يونس حاجي الخوري: "تعمل وزارة المالية بشكل مستمر على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية إيماناً منها بدور هذه الاتفاقيات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار؛ تسعى الوزارة لتعزيز تعاونها مع مختلف المناطق الاقتصادية الحرة في الدولة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية للدولة"

من جهتها أكدت سعادة فاطمة سالم التزام منطقة عجمان الحرة تبادل المعلومات للأغراض الضريبية لجميع المنشآت والمؤسسات التابعة لها، وذلك حرصاً من المنطقة على تفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة بشأن الإمتثال للمتطلبات الدولية الخاصة بالشفافية وتبادل المعلومات، كما ثمنت سعادتها جميع الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية الرامية إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستزود منطقة عجمان الحرة المعلومات الضريبية اللازمة للوزارة، بما يتماشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الأخرى، ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى أية اتفاقيات أخرى تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة.