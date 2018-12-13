مجموعة اللولو تكشف عن مشاريع لوجستية جديدة في منطقة أبوظبي للصناعات الغذائية

أبوظبي - الخليج 365 :

واصلت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الإعلان عن المزيد من المشاريع خلال مشاركتها في معرض سيال الشرق الأوسط، حيث كشفت مجموعة اللولو في يوم الافتتاح عن خطط لمشروعين في منطقة أبوظبي للصناعات الغذائية التابعة للمؤسسة العليا.

وتعتبر مجموعة اللولو، التي تشغل سلسلة من محلات السوبرماركت ومراكز التسوق التي تخدم أكثر من 1.3 مليون متسوق يومياً من خلال فروعها البالغ عددها 157 فرعاً في 10 دول، من المعالم الأساسية في إمارة أبوظبي.

وتتضمن مشاريع مجموعة اللولو المعلن عنها إنشاء مخازن تبريد لتصنيع الأغذية، بالإضافة إلى مخزن منفصل بإجمالي مساحة تصل إلى 130,000 متر مربع.

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: "إننا سعداء بالشراكة مع مجموعة لولو التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والدفع بعجلة اقتصاد الإمارة ونموها بما يتماشى مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" التي اعتمدها صاحب السمو ولي العهد بهدف تسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات بهدف تحسين بيئة الأعمال في إمارة​ أبوظبي".

وقال يوسف علي إم إيه، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة اللولو إنترناشونال: "أتوجه بالشكر الجزيل للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وفريقها تحت قيادة سعادة سعيد عيسى الخييلي، على ما قدموه لنا من الدعم والمساعدة. إن مجموعة اللولو مهتمة وحريصة على دعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال تصنيع الأغذية في الإمارة، ومن هنا يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسة لتطوير واحدة من أحدث منشآت تصنيع الأغذية ضمن منطقة أبوظبي لتصنيع المواد الغذائية. ومن المقرر أن تستغرق عملية إنشاء المصنع الجديد من اثني عشر إلى أربعة عشر شهراً. ولن يقتصر نشاط المصنع على السوق المحلية فحسب، بل نخطط أيضاً لتصدير المنتجات إلى دول أخرى وإلى متاجر المجموعة البالغ عددها 157 هايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وإندونيسيا وماليزيا وبلدان أخرى".

وأضاف يوسف علي: "تعد أبوظبي المدينة الأكثر ديناميكية في المنطقة حيث تمتاز بمرافق وبنية التحتية عالمية المستوى مع أجواء مواتية لممارسة الأعمال، هذا إلى جانب الدعم الكبير الذي نحظى به من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مما يشكل عوناً كبيراً للمجموعة في تقديم منتجات عالية الجودة مع أعلى معايير الخدمة بأسعار تنافسية فضلاً عن تقديم قيمة لا تضاهى لجميع شركائنا".

من جانبه قال سعادة سعيد عيسى الخييلي- مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: "تمتاز منطقة الصناعات الغذائية بمناطق المؤسسة العليا الممتدة على مساحة 4 مليون متر مربع في كل من مدينتي أبوظبي والعين بوجود بنية تحتية متكاملة وشبكة عالمية للنقل والإمداد، بالإضافة الى كلفة تأجيرية تنافسية وانخفاض تكاليف التشغيل، تشكل بيئة إستثمارية جاذبة لكافة منتجي الأغذية.

إن خبرة المؤسسة في تأسيس المناطق الاقتصادية وإدارتها على مدار الأربعة عشر عاماً الماضية تعكس فهمها العميق لكل ما هو ضروري لدعم متطلبات المستثمرين خلال مرحلة التأسيس والإنشاء والتشغيل لمشاريعهم، وهذا يشمل عرض الفرص الاستثمارية النوعية، وتقديم كافة الخدمات، وتسهيل الاستفادة من مصادر التمويل والموارد الأخرى، وتوفير إمدادات مستقرة وذات أسعار تنافسية من المرافق، وتوفير مساكن مناسبة للعمال".

ويقام "سيال الشرق الأوسط" لهذا العام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ونجح المعرض خلال الأعوام التسعة الماضية في ترسيخ موقعه كالمنصة الأبرز للشركات المتخصصة بالضيافة والأطعمة والمشروبات.