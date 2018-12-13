شركة المقاولات الهندسية تنجز 43% من مجمع "روضة" السكني في تاون سكوير دبي خلال 9 أشهر

دبي - الخليج 365 :

أثبتت شركة المقاولات الهندسية (ذ.م.م.) مجدداً جدارتها بوصفها واحدة من أكثر شركات المقاولات رسوخاً وتنوعاً في المنطقة، لِمَا أحرزته من تقدم ملحوظ في إنشاء المجمعيين السكنيين روضة وأونا الذين أطلقتهما شركة نشاما في تاون سكوير دبي.

بدأت شركة المقاولات الهندسية في إنشاء المجمع السكني روضة في فبراير 2018 على مساحة 150,000 متر مربع، وقد تم إنجاز 43% منه حتى الآن، ومن المتوقع إنهاء المشروع في 2020 قبل الموعد المحدد. تضطلع شركة المقاولات الهندسية بمجموعة من الاستثمارات المتنوعة وتحظى بتاريخ يحفل بتسليم المشروعات المبتكرة وبحضور قوي وسمعة راسخة من خلال شراكاتها الإستراتيجية الناجحة في السوق.

وسوف تكمل شركة المقاولات الهندسية مشروع روضة، الذي أحرز تقدماً على الجدول الزمني المحدد لإنجازه بنسبة 3.2%، قبل الموعد المحدد وضمن ميزانية المشروع، نتيجةً لاستخدامها نظام نمذجة معلومات البناء بنجاح، وهو حل تكنولوجي هندسي تعاوني، يساعد في تخطيط البنية التحتية وتصميمها وتكوينها وإنشائها افتراضياً. إضافة إلى ذلك، فقد أدت مشاركة أبنوس وبرايم ميتال للصناعات، الشركتان الشقيقتان لمجموعة شركة المقاولات الهندسية، إلى زيادة التعاون بينهم خلال المشروع. كما أن تجهيز الخامات في وقت مناسب والتواصل الفعال بين الشركة المقاولة والشركة المطورة والشركة الاستشارية له أثراً بالغاً في إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد.

يقع المجمع السكني روضة على جانب متنزه، ويتكون من أربعة مباني سكنية. يتيح روضة، وهو أطول مبنى في تاون سكوير دبي، زيارة متنزه تاون سكوير الذي يمتد على مساحة 50,000 متر مربع ويضم العديد من المتاجر والمقاهي نظراً لقرب المجمع من المتنزه.

أما المجمع السكني أونا، فهو يجسد نمط حياة عصري واستثنائي لم تشهد دبي مثيلاً له من قبل، فهو يتضمن ردهة متطورة مصممة لجميع الأغراض، حيث تتيح للسكان الاستمتاع بممارسة مجموعة كبيرة من الأنشطة الإبداعية والترفيهية والتعاونية، فتُعد هذه الردهة مركزاً اجتماعياً يضم مساحات للعمل وغرفة موسيقى وركناً للألعاب وتلفزيوناً ذكياً ومساحات للقراءة وأماكن للإبداع.

وعلق كمال فرح مدير مجموعة شركة المقاولات الهندسية قائلاً: "تاون سكوير دبي من المشروعات السكنية الفريدة في المدينة؛ كونه يُنشئ حياً جديداً وعصرياً ومتكاملاً ونظراً لموقعه الاستراتيجي بالقرب من المعالم المهمة في دبي، وان تعاوننا وتنسيقنا الاستراتيجي مع نشاما قد أثمر عن نجاح مميز وفريد في السوق المحلي، وخير مثال على ذلك روضة وأونا، حيث إننا تمكنا من التقدم على الجدول الزمني المتوقع بنسبة 3,2%، لننجز بذلك 43% من المشروع خلال تسعة أشهر، وهو إنجاز يُثبت كفاءة الشركتين وجودة العمليات التي ننتهجها للبقاء على المسار الصحيح".

وأضاف قائلاً: "وقد أضاف تعاون الشركتين الشقيقتين لنا أبنوس وبرايم ميتال للصناعات، تنفيذ العمليات بطريقة متناسقة ومتوازية. مثل نمذجة معلومات البناء خلال عملية الإنشاء. نفخر بهذا الإنجاز ونتطلع إلى مواصلة علاقة العمل التي تربطنا بنشاما لتقديم حلول فعالة لعملائنا الكرام خلال جميع مراحل الإنشاء".

يتكون مجمع روضة (الذي تبلغ تكلفة إنشاؤه 473 مليون درهم) ومجمع أونا ( المبنى 1 والذي تبلغ تكلفة إنشاؤه 176 مليون درهم) من خمسة أبراج تضم 1,193 وحدة سكنية من ضمنهم مجموعة متنوعة من المساكن مثل الإستوديوهات السكنية والشقق التي تتراوح عدد الغرف فيها من غرفة إلى ثلاث غرف مزودة بمرافق وخدمات عصرية. يشمل نطاق عمل شركة أبنوس وشركة برايم ميتال للصناعات في المشروع أعمال النجارة وتصنيع الفولاذ والألومنيوم وأعمال التوريد والتركيب.

ومن جانبه، اضاف السيد فريد دوري الرئيس التنفيذي لشركة نشاما قائلاً: "تاون سكوير دبي هو مجمع سكني يتيح للعملاء الفرصة للانتقال إلى منازل خاصة بهم في مجتمع يتميز بنمط حياة عصري. روضة وأونا من المشروعات السكنية الجديدة التي أُطلقت في تاون سكوير دبي، والتي لاقت رواجاً واستحساناً في السوق. نحن ملتزمون بتسليم هذه المجمعات السكنية وفقاً للجدول الزمني المحدد وبالعمل مع شركات مقاولات رائدة لتحقيق هذا الهدف. تحظى شركة المقاولات الهندسية بخبرة كبيرة في إنشاء المشروعات وتسليمها في الوقت المحدد وفقاً لأعلى معايير الجودة".

نظمت شركة المقاولات الهندسية مؤخراً زيارة خاصة للموقع في تاون سكوير دبي، وقد تضمنت ممثلين إعلاميين وأعضاء من الإدارة العليا من شركة المقاولات الهندسية وشركة نشاما.