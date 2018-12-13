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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يرتد من الهدف الأول- تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهدف السلبي الأول المستقر حول 140.90 والذي يشكل بدوره امتداد لدعم تاريخي ممثل على الرسم المرفق باللون الأحمر, قوة هذا الدعم أجبر السعر على تشكيل ارتداد صاعد ليحاول بذلك استعادة الميل الصاعد بالضغط على دعم القناة الصاعدة المكسور والممتد حاليا نحو 143.15.
ما سبق يضع السعر في حيرة من أمره لنتخذ بذلك الحيادية بتداولات هذا اليوم وانتظار الإغلاق اليومي التالي لتحديد الأهداف الصحيحة لتداولات الفترة القادمة, ننوه إلى أن ثبات السعر فوق مستوى 143.15 فإن ذلك سيؤكد استعداده لتشكيل هجوم صاعد قوي ليضغط بذلك أولا على المتوسط المتمركز عند 145.50 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 147.70.
نطاق التداول المتوقع ما بين 143.80 و 141.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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