شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف المحاولات الصاعدة– تحليل -13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر النحاس متمسكا بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ محاولة تجاوزه لمحور المتوسط المتحرك 55, بالرغم من بطء التداولات الحالية إلا أن ارتكاز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة يؤكد استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف بوصوله نحو 2.8500 ومن ثم لننتظر انجذابه نحو المحطة الرئيسية الثانية والمستقرة عند 2.9300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد