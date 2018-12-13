شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بتحقيق الكسر– تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

فشل سعر البلاتين مؤخر بتحقيق كسر الدعم الإضافي المستقر عند 775.00 ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد إيجابي باستقراره حاليا عند 805.00 تقريبا, نتوقع انحصار التداولات حاليا ما بين الدعم الأولي مستوى 825.00 ليشكل ذلك عائق جيد أمام محاولات استئناف التصحيح الصاعد وليساهم بتأكيد الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القادمة.

لكن في حال تجاوز السعر لمستوى 825.00 فإن ذلك سيؤكد استسلام السعر لتداولات تصحيحية صاعدة جديدة مما يزيد من فرص اندفاعه نحو 871.00 وصولا للمقاومة المحورية والممتدة نحو 903.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق السلبي