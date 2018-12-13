شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم للضغوط الايجابية- تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس للضغوط الإيجابية لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة جديدة متجاوزا بذلك مقاومة القناة الهابطة المتمركزة عند 128.70, ما سبق يؤكد تخلص السعر من سيطرة الميل الهابط لنبدأ بترجيح المحاولات الصاعدة من جديد ولنتوقع بتجاوزه لمستوى 129.25 استئناف الهجوم الصاعد واستهداف مستوى 130.20 و 130.85 على التوالي.

نود التنويه إلى أهمية ثبات مستوى 128.55 والذي يشكل بدوره امتداد للدعم الحالي, إضافة إلى ذلك فإن تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يساهم بتأكيد الإيجابية بتقديمه لعزم إيجابي جديد خلال التداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.55 و 129.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد