شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم ديكسون يحقق الهدف الأول- تحليل - 13-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر السهم مؤخرا بشكل هابط وقوي لنلاحظ تسجيله للهدف الأول المستقر عند 122.75 ليشكل ذلك عائق لحظي أمام الهجوم الرئيسي الهابط, يؤول الارتداد الإيجابي اللحظي لمحاولة تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع ليؤجل ذلك التداولات السلبية بشكل لحظي لحين اكتساب السعر لعزم سلبي جديد خلال الفترة القريبة.
لكن تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة الرئيسية واستمرار تشكيل مستوى 156.00 لمقاومة إضافية فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الهابط ولنشير إلى أن نجاح السعر بكسر الحاجز المذكور سابقا سيفتح الباب أمامه لاستهداف مستويات سلبية جديدة بدأ من 110.50 و 95.20 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 146.00 و 122.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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