شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على مكاسبه بعد تجديد الثقة فى تيريزا ماي واليورو قبيل اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، محافظا على مكاسبه لليوم الثاني مقابل الدولار الأمريكي ، وذلك بعد تجديد الثقة فى رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا ماي " داخل حزب المحافظين ،وصعد اليورو أيضا قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتصريحات ماريو دراغى محافظ البنك.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:15 جرينتش،ليتداول عند 1.2655$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2630$،وسجل الأعلى عند 1.2662$ ، والأدنى عند 1.2609$.

حقق الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.15% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ،وبأكبر مكسب يومي منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 20 شهرا عند 1.2476$ ، وبعد تجديد الثقة فى تيريزا ماي.

انتصرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على خصومها فى حزب المحافظين "الحزب الحاكم" فى تصويت لسحب الثقة ، بعدما صوت لصالحها 200 من نواب الحزب مقابل 117 عضو ، بما يعادل نسبة 63% من الأصوات.

ستحتفظ ماي بزعامة الحزب لمدة عام على الأقل ،وأكدت بأنها لن تقود الحزب فى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها فى عام 2022 ، وأجري حزب المحافظين التصويت بناء على طلب 48 نائبا بسبب الغضب من إدارة ماي لمفوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

وعقب الإعلان عن فوزها ، تعهدت ماي بالمضي قدما للإيفاء بمطالب الشعب الذي صوتت أغلبيته لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، وأنها استمعت لمخاوف النواب الذين صوتوا ضدها.

وتجديد الثقة فى ماي خطوة مهمة نحو الاستقرار السياسي داخل البلاد ،واشتري المزيد من الوقت لمحاولة تمرير اتفاق الانفصال الأخير مع الاتحاد الأوروبي ،والذي لا يحظي بشعبية كبيرة داخل البرلمان البريطاني.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:25 جرينتش ،ليتداول عند 1.1385$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1367$ ،وسجل الأعلى عند 1.1393$ ، والأدنى عند 1.1362$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعد بيانات ضعيفة عن مستويات التضخم الأمريكية ،وبعد تجدد آمال تمرير اتفاق الانفصال الأخير لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان البريطاني.

تتجه أنظار المستثمرين حاليا صوب اجتماع السياسة النقدية الأخير فى 2018 للبنك المركزي الأوروبي ، وسط توقعات الإبقاء على نفس السياسة دون أي تغيير ، لكن من المتوقع أن تقدم تصريحات دراغى أدلة جديدة حول مستقبل حقبة التحفيز النقدي و بداية تطبيع السياسة النقدية.

قرار الفائدة الأوروبية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ،ويتحدث ماريو دراغى محافظ البنك المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 جرينتش.