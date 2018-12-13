الان تتابع الذهب دون تغير مع استقرار الدولار وصعود الأسهم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، اليوم، في ظل استقرار الدولار، وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزا سعر الذهب.

واستقر السعر الفوري للذهب والعقود الأمريكية الآجلة للمعدن عند 1245.74 دولار للأوقية و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.

من جانبه، قال ستيفن إينس، مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي لدى “أواندا” في سنغافورة إن: “معنويات السوق محايدة اليوم، وحصلنا على أجواء إيجابية أكثر بعض الشيء عما توقعنا على صعيد توترات التجارة الأمريكية الصينية، وهو ما يكبح فرص الصعود”.

مضيفا أن “الدولار لم يتحرك تحركا يذكرا، وتلك هي شارة الذهب الحقيقية نظرا لاستمرار ترابطهما”.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.063 بعد أن نزل عن أعلى مستوى في شهر خلال ليل الأربعاء.

بينما صعد البلاديوم 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1268.25 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة ذروة قياسية عند 1269.07 دولار.

وارتفع المعدن بقوة، بفعل أنباء أن الصين ستخفض الرسوم على واردات السيارات الأمريكية، مما يعزز الآمال بأن يستفيد القطاع من طلب إضافي.

وزادت الفضة 0.1% إلى 14.75 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 801.99 دولار للأوقية.