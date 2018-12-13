شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة تعتمد تعديل لائحة صندوق الزمالة للعاملين بالمركز الإقليمى للأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1170 لسنة 2018، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة والتكافل للعاملين بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف. وجاء نص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 281، اليوم الخميس، كالتالى..

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