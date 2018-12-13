شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 4.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 737.725 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 12971، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2134 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 13009 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 673 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1685 نقطة.