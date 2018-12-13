شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يوقف التعامل مع شركتين لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارين رقم 1019، 1020 لسنة 2018، بوقف التعامل مع شركتى cotecna فرع دبى، وSGS فرع سويسرا لمدة 6 شهور، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى. وجاء نص القرارين، اللذان نشرا بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 281 الصادر اليوم الخميس كالتالى..

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