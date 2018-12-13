شكرا لقرائتكم خبر عن "باعظيم للتجارة" توقع عقداً مع "باجاج هربل العالمية" بقيمة 2 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باعظيم التجارية عن توقيع عقد مع شركة باجاج هربل العالمية لتكون شركة باعظيم التجارية المورد الحصري للمنتجات الغذائية التي تقوم شركة باجاج بتصنيعها.

وأفادت باعظيم، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن قيمة العقد الموقع تُقارب 2 مليون دولار، علماً بأن مدة العقد ستكون 5 سنوات.

هذا وتقوم باعظيم التجارية علي إثر هذا العقد بتوزيع المنتجات الغذائية لشركة باجاج هربل العالمية، والتي ستكون منتجاتها متاحة للمستهلكين في كافة قنوات البيع التي تتعامل معها باعظيم التجارية.

وتتوقع الشركة ارتفاع مبيعاتها سنوياً، متوقعة أيضاً أن يظهر الأثر المالي لذلك مع نهاية الربع الأول للعام المالي 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 3.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 14.1% إلى 18.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي ربح بلغ 21.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.