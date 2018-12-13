شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج "دانة غاز" يرتفع لأكثر من 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دانة غاز" عن ارتفاع معدل إنتاجها إلى 70 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، اعتباراً من 19 نوفمبر الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إن هذه الزيادة تأتي نتيجة إتمام مشروع التوسعة والتطوير الذي نفذته الشركة في إقليم كردستان العراق بهدف رفع معدل إنتاجها اليومي من الغاز والمكثفات.

وأشار البيان، إلى أن حفر بئر بلسم 8 ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل بجمهورية مصر العربية، قد أدى إلى المساهمة بشكل إضافي في رفع الإنتاج الكلي للمجموعة ليتجاوز حالياً عتبة الـ 70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

ويُمثل هذا الإنتاج زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط إنتاجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والذي بلغ 62.25 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وفي هذا الشأن، قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة، إن زيادة الإنتاج ستساهم في تعويض الخسائر المُحققة من انخفاض أسعار النفط والتي أثرت على صناعة النفط في الربع الماضي، بالإضافة إلى دعم نمو الإيرادات وصافي أرباحه الشركة للسنة المالية 2018 وما بعدها.

وأشار وارد إلى أن الشركة تُحضر حالياً للمزيد من الاستثمارات التي تهدف إلى مضاعفة معدل الإنتاج الحالي إلى 900 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً خلال السنوات الثلاث القادمة، مع زيادة معدل إنتاجها من المكثفات إلى 36 ألف برميل يومياً ورفع معدل الإنتاج من الغاز البترولي المسال إلى 1200 طن متري يومياً.

وكان محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، قد توقع، في نوفمبر الماضي، ارتفاع إنتاج شركته لـ70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وأوضح المبيضين أن تلك الزيادة تأتي مع إضافة الإنتاج من إقليم كردستان العراق، وبئر جديد في مصر باسم "بلسم 8".

وكشفت النتائج المالية لدانة غاز عن تراجع أرباحها بنسبة 84% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 إلى 17 مليون دولار (61 مليون درهم)، مقابل صافي ربح بلغ 102 مليون دولار (375 مليون درهم) خلال الربع المقابل من 2017.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 41 مليون دولار (149 مليون درهم) خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 125 مليون دولار (458 مليون درهم) خلال الفترة المقابلة من 2017.