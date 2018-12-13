شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "غلفا للمياه المعدنية" تبحث استمرارية نشاط الشركة في 30 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة "غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحولية" دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الجاري، لبحث مقترح استمرارية الشركة في نشاطها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الجمعية ستنظر أيضاً في مقترح حل الشركة، وذلك بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس مالها المصدر.

واشارت الشركة إلى أن العمومية ستستعرض خطة معالجة الخسائر لمناقشتها وإقرارها من المساهمين.

كذلك ستنظر الجمعية العمومية في انتخاب أعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسارة بلغ 2.9 مليون درهم بالربع الثالث من 2018، مقابل صافي خسارة بلغت 0.787 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 9.4 مليون درهم مقابل صافي خسارة بلغت 1.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.