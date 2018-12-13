شكرا لقرائتكم خبر عن "إشراق العقارية" تشتري ما قيمته مليون درهم من أسهمها المدرجة بسوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة إشراق العقارية عن شرائها 2 مليون سهم، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، بتاريخ أمس الأربعاء، الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي"، اليوم الخميس، بأن الصفقة تمت بسعر 0.5130 درهم للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 1.026 مليون درهم.

وحسب البيان، يبلغ عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة نحو 224.774 مليون سهم.

وقامت الشركة بتاريخ 11ديسمبر الجاري، بشراء عدد مليون سهم بقيمة 499 ألف درهم، وذلك بعد قيمها، في 10 ديسمبر، بشراء 2.7 مليون سهم بسعر 0.4876 درهم، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.316 مليون.

كذلك قامت الشركة، في 9 ديسمبر الجاري، بشراء مليون سهم بسعر 0.4990 درهم، وذلك بعد قيامها بشراء 1.025 مليون سهم، بسعر 0.5164 درهم للسهم، في 6 ديسمبر الجاري.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت، في أكتوبر الماضي، على المضي قدماً في برنامج إعادة شراء إشراق العقارية لأسهمها.

ووافقت عمومية الشركة، بنهاية سبتمبر الماضي، على مقترح شراء الشركة ما لا يزيد على 10% من كامل أسهمها، بقصد إعادة الشراء.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 13.5 مليون درهم بالربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 0.68 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 28.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 0.37 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.