شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بروج للتأمين" تبحث زيادة رأسمالها بنسبة 20% في يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة بروج للتأمين التعاوني دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الإثنين الموافق 14 يناير المُقبل، وذلك للنظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الجمعية ستنظر في زيادة رأس المال من 250 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 20%.

وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 25 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بعد الزيادة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.

هذا وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

يذكر أن هيئة السوق المالية وافقت، في أغسطس الماضي، على طلب شركة بروج للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، خلال يونيو الماضي، بزيادة رأس مال الشركة بمنح سهم مجاني لكل 5 أسهم.

هذا وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 25.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 24 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النطاق ذاته، حققت الشركة تراجعاً في الأرباح بلغ 19.3% إلى 64.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح 79.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.